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Остатки средств на корсчетах банков 25.01.19
11:05 25.01.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|23 января
|58508.5
|24 января
|55199.2
|25 января
|57695.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный Курс НБУ на 25 января –27,786528 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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