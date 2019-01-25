23 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $54,6 млн до $335,4 млн





В среду, 23 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 54,6 млн долларов по сравнению с 22 января до 335,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 31,5 млн долларов по сравнению с 22 января до 372,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 15 коп. в среду укрепился на 1 коп. до уровня 27,80 UAH/USD.