НБУ в 2018 выдал 2,1 тыс. е-лицензий физлицам, по которым население вывело за границу $45,5 млн

Национальный банк в 2018 году выдал 2,1 тыс. электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 3 июля 2017 и на конец того же года было выдано 402 лицензии.

Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте.

В 2018 году было выдано 2 098 электронных индивидуальных лицензий.

Операции были проведены по 2 021 из них на сумму почти 45,5 млн долларов в эквиваленте.

Как сообщали Українські Новини, НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.

На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс. долларов (в эквиваленте).