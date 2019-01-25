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Курс доллара США снижается 25 января, фунт поднялся до максимума за 11 месяцев
09:36 25.01.2019 |
Курс доллара США снижается в пятницу после роста днем ранее, обусловленного заявлениями главы Европейского Центрального банка Марио Драги, а также вслед за ухудшением правительством Германии прогноза подъема ВВП страны.
Фунт стерлингов торгуется в пятницу около максимума с ноября - $1,3136 против $1,3066 в предыдущий рабочий день и 1,1599 евро по сравнению с 1,1558 евро. На этой неделе фунт подорожал примерно на 1,8% к доллару.
Поддержку курсу британской нацвалюты оказывают сообщения местных СМИ о том, что североирландские юнионисты поддержат запасной план по Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе голосования в следующий вторник.
"Если это правда, я ожидаю ралли фунта до $1,32. Также возможно пробитие уровня в $1,38", - полагает главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.
"Следующая неделя будет очень важной, поскольку мы ожидаем голосования по запасному плану Терезы Мэй 29 января", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
Евро торгуется утром в районе $1,1325 против $1,1304 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в районе 124,32 иены по сравнению со 123,94 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,77 иены против 109,64 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,2%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,14%.
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