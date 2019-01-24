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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,665 млрд грн
14:06 24.01.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 24 января увеличился на 2,665 млрд грн (на 0,73%) – до 370,121 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,648 млрд грн, до 749,998 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка уменьшился на 0,667 млрд грн, нерезидентов –увеличился на 1,779 млрд грн, юрлиц и физлиц –изменились незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 21.01
|747043.46
|344443.42
|367958.60
|20630.64
|6260.93
|7749.87
|на 22.01
|746611.15
|344441.11
|367598.20
|20564.84
|6257.06
|7749.94
|на 23.01
|746350.27
|344441.11
|367456.11
|20347.84
|6256.04
|7849.17
|на 24.01
|749998.46
|343773.89
|370121.00
|20051.25
|6423.76
|9628.56
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 24 января– 27,703713 грн/$1.
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