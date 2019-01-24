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Курсы валют по карточным операциям на 24.01.19
11:35 24.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 24 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.6000
|28.0112
|31.2000
|31.9489
|4.0000
|4.2400
|ОТП Банк
|27.7000
|28.0000
|31.4500
|31.8300
|Укрсоцбанк
|27.7000
|27.9000
|31.3000
|31.8000
|Ощадбанк
|27.5800
|28.0000
|31.0500
|32.0000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8000
|28.1000
|31.5000
|31.9800
|Укрэксимбанк
|27.5000
|27.9500
|31.0000
|32.1400
|Райффайзен Банк Аваль
|27.4725
|28.0000
|31.3480
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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