Курс доллара 24 января стабилен к мировым валютам на неопределенности в США и торговых опасениях

Курс доллара в четверг утром демонстрирует слабую динамику по отношению к мировым валютам на фоне неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина и в перспективах шатдауна в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.14 EET курс евро к доллару рос до 1,1383 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,138 доллара за евро. Ранее в ходе торгов он опускался до 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене не изменялся и составлял 109,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 96,11 пункта.

Участники торгов продолжают следить за темой торговых отношений между США и Китаем. В среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

"Торговая напряженность сейчас является ключевым фактором для настроений инвесторов, от нее зависит динамика рынков", - сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). Он добавил, что интерес инвесторов к риску увеличится только после того, как исчезнут опасения по поводу торговой напряженности и шатдауна в США (временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета).

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной шатдауна стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.