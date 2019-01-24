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Золото дешевеет 24 января на увеличении спроса на рисковые активы
08:08 24.01.2019 |
Стоимость золота снижается в четверг утром, поскольку инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,27% - до 1280,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,34% - до 15,33 доллара за унцию.
Инвесторы в четверг предпочитают вкладывать средства в рисковые активы, о чем свидетельствует рост на биржах Азии и США. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности компаний за минувший год, вслед за ними оптимизм наблюдается и на рынках Азии.
"Давление на стоимость золота оказывает рост на фондовых рынках", - считает вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович (Walter Pehowich), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать новости вокруг торговых отношений между США и Китаем. В среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
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