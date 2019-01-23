Доллар дешевеет к евро 23 января, фунт вырос до максимума за 2 месяца

Доллар США в ходе торгов в среду дешевеет к большинству основных мировых валют, тогда как фунт стерлингов вырос до максимальной отметки за два месяца.

Евро к 15:37 кв 23 января поднялся до $1,1365 с $1,1360 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Курс евро вырос до 124,65 иены со 124,25 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте повысился до 109,77 со 109,37 иены.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,08%. Эксперты считают, что снижение доллара свидетельствует о том, что инвесторы фиксируют прибыль после ралли американской валюты.

Иена дешевеет на новости, что Банк Японии в среду сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики, несмотря на резкое снижение прогнозов роста ВВП и инфляции.

Тем временем фунт стерлингов в среду вырос к доллару до максимума за два месяца на оптимизме, что Великобритания избежит выхода из Евросоюза без подписания соглашения о дальнейших отношениях, отодвинув дедлайн, истекающий 29 марта.

Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3028 против $1,2954 в предыдущий рабочий день и 1,1473 евро по сравнению с 1,1403 евро.