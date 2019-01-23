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Справочный курс гривни вырос 24,42 коп до 27,6684 грн
12:34 23.01.2019 |
Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 января, на 24,42 коп. до 27,6684 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 3,59 коп. до 27,9126 UAH/USD.
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