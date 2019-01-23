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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.01.19
11:53 23.01.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 21.01
|747043.46
|344443.42
|367958.60
|20630.64
|6260.93
|7749.87
|на 22.01
|746611.15
|344441.11
|367598.20
|20564.84
|6257.06
|7749.94
|на 23.01
|746350.27
|344441.11
|367456.11
|20347.84
|6256.04
|7849.17
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 23 января – 27,895838 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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