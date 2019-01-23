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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам на 22.01.19
11:39 23.01.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|18.01
|16.5844
|16.4584
|21.01
|16.4152
|-
|-
|-
|-
|-
|22.01
|16.4722
|-
|-
|-
|-
|14.4376
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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