21 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,5 млн до $121,6 млн

В понедельник, 21 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 77,5 млн долларов по сравнению с 18 января до 121,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 62,6 млн долларов по сравнению с 18 января до 160,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 9 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,94 UAH/USD.