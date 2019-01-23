Финансовые новости
- |
- 23.01.19
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
21 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,5 млн до $121,6 млн
10:59 23.01.2019 |
В понедельник, 21 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 77,5 млн долларов по сравнению с 18 января до 121,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 62,6 млн долларов по сравнению с 18 января до 160,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 9 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,94 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|21 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,5 млн до $121,6 млн
|Бизнес в Украине не умеет страховаться от курсовых колебаний
|НБУ признал банковскую группу ВТБ недействительной
|Цена на золото перешла 23 января к снижению после роста днем ранее
|Иена дешевеет к доллару 23 января после заседания Банка Японии
|Биржевые индексы АТР слабо изменяются 23 января после падения в предыдущие торги
Это интересно
|Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
|Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты