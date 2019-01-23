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Бизнес в Украине не умеет страховаться от курсовых колебаний
В украинских компаниях нет культуры страхования валютных рисков, а инструменты хеджирования чаще всего используются для валютных спекуляций.
К такому мнению пришли участники круглого стола «Каких валютных нововведений стоит ожидать украинцам с 7 февраля?», организованного «Финансовым клубом».
«Мы и раньше предлагали спектр доступных хеджирующих операций - поставочный форвард, ОВГЗ, фьючерсы. Но сейчас, например, ни одна биржа не может предоставить качественную поддержку этому инструменту. Сейчас мы получили еще один инструмент - беспоставочный форвард. Я продаю хеджирующие инструменты более 10 лет, и мне печально наблюдать, что рефлексия клиентов находится в том же состоянии, что и 10 лет назад: для них форварды - это инструмент для валютных спекуляций», - рассказывает директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович. Она отмечает, что в иностранных компаниях прописаны стандарты - какие риски и в каком объеме должны быть застрахованы. «Но такая штука полностью отсутствует у украинских клиентов, поэтому у банков есть определенная образовательная нагрузка», - уточнила Татьяна Попович.
Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что в Украине не только нет культуры хеджирования, но нет необходимых знаний и квалификации. «Финансовые менеджеры боятся брать на себя ответственность: они действуют согласно политике хеджирования. Если ты угадал тренд и получил прибыль, ты молодец, а если не угадал, то иногда все может закончиться увольнением. Наша работа - нести светлое в темное, и беспоставочный форвард на данном этапе больше будет интересен компаниям, которые знают, что это такое», - сказал Антон Коваленко. Он отметил, что сейчас активно хеджируют свои риски импортеры, которые работают в рознице. «Они закладывают стоимость хеджа в стоимость продукции и это позволяет им фиксировать цену на определенный период времени. Экспортеры чаще всего ведут себя как валютные спекулянты и зарабатывают дополнительные 18% годовых к кеш-флоу. Это вопрос внутренней культуры», - пояснил Антон Коваленко.
Но несмотря на то, что новые инструменты будут доступны уже с 7 февраля, банки не спешат предлагать их клиентам. «7 февраля взрыва не произойдет. Нужно провести оценку инструментов, оценить их влияние на нормативы. Например, в рамках нового валютного законодательства банки смогут покупать еврооблигации инвестиционного рейтинга. Но уже завтра мы их не купим: у нас просто появится еще одна возможность», - привела пример Татьяна Попович.
Более того, сами банки пока не до конца понимают, как они будут работать с инструментами хеджирования. «Инструмент появился, но, насколько мы понимаем текущее законодательство, он влияет на валютную позицию банка, поэтому объемы ограничены», - говорит Игорь Волох. Более того, он отметил, что согласно предварительному анализу, 95% клиентов готовятся к девальвации гривны и лишь 5% клиентов считают, что гривна может укрепиться. «При таком взгляде на курсовую политику есть четкий перекос в стоимости инструмента», - отметил председатель правления Альтбанка Игорь Волох.
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