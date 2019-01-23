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Цена на золото перешла 23 января к снижению после роста днем ранее
08:22 23.01.2019 |
Стоимость золота в среду утром незначительно снижается после роста по итогам предыдущих торгов из-за спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2 доллара, или на 0,02% - до 1283,2 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,48% - до 15,398 доллара за унцию.
Незначительное снижение цены золота отмечается в среду после того, как по итогам торгов днем ранее она показала рост впервые с 16 января на фоне опасений инвесторов за темпы роста мировой экономики. Данные опасения усилились после того, как Международный валютный фонд в понедельник понизил свой прогноз по росту мировой экономики.
Неопределенность в макроэкономике и повышенная волатильность на фондовых рынках продолжает поддерживать спрос на драгоценный металл. "Ключевые макроэкономические данные оказались неутешительными. Наблюдается всплеск неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая. Все эти данные и неопределенность увеличивает спрос на безрисковые активы", - считает рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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