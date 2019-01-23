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Иена дешевеет к доллару 23 января после заседания Банка Японии
08:17 23.01.2019 |
Курс иены к доллару снижается в среду утром после решений Банка Японии по дальнейшей денежно-кредитной политике в стране и обновленных экономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EET курс доллара к иене рос до 109,64 иены за доллар со 109,36 иены за доллар, курс евро к доллару повышался до 1,1364 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1358 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 96,33 пункта.
В среду Банк Японии объявил результаты январского заседания. Японский ЦБ принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Это решение было ожидаемо для рынков. В то же время Банк Японии прогнозирует, что инфляция в стране составит в текущем году 0,8%, в следующем финансовом году она ускорится до 0,9%. В октябре регулятор ждал инфляцию в текущем году на уровне 0,9%, а в следующем - 1,4%.
При этом ограничить снижение курса иены помогает сохраняющийся спрос на нее в качестве более надежного актива на фоне опасений относительно перспектив роста мировой экономики. "Обеспокоенность вокруг роста мировой экономики и торговой напряженности - это, безусловно, сейчас движущий фактор для рынков", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
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