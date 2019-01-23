Банк Англии: криптовалюты не проходят базовые тесты финансовых услуг

Биткоин и другие криптовалюты не проходят базовые тесты финансовых услуг, однако по-прежнему несут в себе угрозу стабильности традиционной экономики. Об этом заявил старший советник Банка Англии Хью ван Стенис в интервью Bloomberg.

По его словам, цифровые активы не имеет ценности, они медленнее в обращении и их нельзя считать идеальной единицей обмена.

«Это то, как дела обстоят сейчас, но они представляют собой угрозу», - отметил ван Стенис.

Он указал, что самой большой проблемой Банка Англии является регулирование оборота криптовалют, в частности, регламентация деятельности новых участников банковской системы.

Вместе с тем Хью ван Стенис подчеркнул, что переход на цифровые технологии, а также имплементация финтех-решений находятся в списке приоритетов Банка Англии.

По его словам, традиционные компании и банки так или иначе адаптируются к угрозе со стороны финтеха. Однако об этом можно с уверенностью сказать, когда технологические затраты на эти цели превысят 25% от общего бюджета финучреждений.