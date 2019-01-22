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18 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $27,1 млн до $199,1 млн
11:01 22.01.2019 |
В пятницу, 18 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,1 млн долларов по сравнению с 17 января до 199,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 43,1 млн долларов по сравнению с 17 января до 223,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 9 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,94 UAH/USD.
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