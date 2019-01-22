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Курс доллара США слабо повышается 22 января
09:28 22.01.2019 |
Курс доллара США слабо поднимается в ходе азиатской сессии во вторник и находится близко к двухнедельным максимумам на фоне опасений относительно темпов роста глобальной экономики.
Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил оценку роста мирового ВВП в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся в октябре 3,7%, говорится в обзоре World Economic Outlook.
Внимание рынков на этой неделе будет вновь приковано к Великобритании, а также к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Евро торгуется утром в районе $1,1359 против $1,1365 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в районе 124,29 иены по сравнению со 124,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,42 иены против 109,67 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник увеличился на 0,06%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,04%.
Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,2873 против $1,2892 в предыдущий рабочий день и 1,1333 евро по сравнению с 1,1344 евро.
"На этой неделе стоит присмотреться к такому событийному риску, как заседание ЕЦБ, - впервые за долгое время. Экономические перспективы ЕС настолько помрачнели, что стоит ожидать более серьезной реакции, как минимум, в виде дальнейшей осторожной политики опережающей индикации и желания заново прибегнуть к какой бы то ни было форме монетарного стимулирования, если того потребуют обстоятельства, даже если глава ЕЦБ Марио Драги объявит, что ЕС не стоит на пути к рецессии", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
По его словам, прекращение работы правительства в США вышло на неизведанную территорию еще на прошлой неделе, но до сих не произвело значительного влияния на рынок, по крайней мере, в сравнении с "шатдауном" 2013 года, который, что немаловажно, совпал с началом медленного перехода к нормализации политики ФРС.
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