Курс доллара США слабо повышается 22 января

Курс доллара США слабо поднимается в ходе азиатской сессии во вторник и находится близко к двухнедельным максимумам на фоне опасений относительно темпов роста глобальной экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил оценку роста мирового ВВП в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся в октябре 3,7%, говорится в обзоре World Economic Outlook.

Внимание рынков на этой неделе будет вновь приковано к Великобритании, а также к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро торгуется утром в районе $1,1359 против $1,1365 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в районе 124,29 иены по сравнению со 124,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,42 иены против 109,67 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник увеличился на 0,06%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,04%.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,2873 против $1,2892 в предыдущий рабочий день и 1,1333 евро по сравнению с 1,1344 евро.

"На этой неделе стоит присмотреться к такому событийному риску, как заседание ЕЦБ, - впервые за долгое время. Экономические перспективы ЕС настолько помрачнели, что стоит ожидать более серьезной реакции, как минимум, в виде дальнейшей осторожной политики опережающей индикации и желания заново прибегнуть к какой бы то ни было форме монетарного стимулирования, если того потребуют обстоятельства, даже если глава ЕЦБ Марио Драги объявит, что ЕС не стоит на пути к рецессии", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, прекращение работы правительства в США вышло на неизведанную территорию еще на прошлой неделе, но до сих не произвело значительного влияния на рынок, по крайней мере, в сравнении с "шатдауном" 2013 года, который, что немаловажно, совпал с началом медленного перехода к нормализации политики ФРС.