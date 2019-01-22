Объем платежей через СЭП НБУ в 2018г возрос на 19%, количество - на 7,5%

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) в 2018 году обслужила 357 млн начальных платежей на общую сумму 25 трлн грн, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, по сравнению с 2017 годом количество проведенных начальных платежей возросло на 7,5%, объем - на 19%.

По данным Нацбанка, по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи: до 1 тыс. грн - 53%, от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 43%, от 100 тыс. грн и более - 4%.

Вместе с тем почти весь объем платежей (92%) сгенерировали крупные платежи на сумму более 100 тыс. грн. Платежи объемом от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн обеспечили 7% общей суммы, и до 1 тыс. грн - менее 1%.

Подавляющее большинство начальных платежей в 2018 году было инициировано банками Украины и их филиалами (93% от их общего количества).

Нацбанк напоминает, что в настоящее время ведется работа над дальнейшим развитием СЭП, в частности, переводом системы на современные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями и над внедрением новых инновационных инструментов безналичного перевода средств.

Среди приоритетов модернизации системы - внедрение мгновенных платежей; создание основы для круглосуточной работы системы в формате 24/7; коренное обновление системы криптографической защиты информации НБУ; расширение функциональности и информационной составляющей сообщений.