Финансовые новости
- |
- 22.01.19
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем платежей через СЭП НБУ в 2018г возрос на 19%, количество - на 7,5%
Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) в 2018 году обслужила 357 млн начальных платежей на общую сумму 25 трлн грн, сообщается на сайте центробанка.
Согласно сообщению, по сравнению с 2017 годом количество проведенных начальных платежей возросло на 7,5%, объем - на 19%.
По данным Нацбанка, по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи: до 1 тыс. грн - 53%, от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 43%, от 100 тыс. грн и более - 4%.
Вместе с тем почти весь объем платежей (92%) сгенерировали крупные платежи на сумму более 100 тыс. грн. Платежи объемом от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн обеспечили 7% общей суммы, и до 1 тыс. грн - менее 1%.
Подавляющее большинство начальных платежей в 2018 году было инициировано банками Украины и их филиалами (93% от их общего количества).
Нацбанк напоминает, что в настоящее время ведется работа над дальнейшим развитием СЭП, в частности, переводом системы на современные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями и над внедрением новых инновационных инструментов безналичного перевода средств.
Среди приоритетов модернизации системы - внедрение мгновенных платежей; создание основы для круглосуточной работы системы в формате 24/7; коренное обновление системы криптографической защиты информации НБУ; расширение функциональности и информационной составляющей сообщений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра
|В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США слабо повышается 22 января
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и допозитам 21.01.19
|Объем платежей через СЭП НБУ в 2018г возрос на 19%, количество - на 7,5%
|Goldman Sachs: британский фунт стерлингов вырастет против всех валют G10 в 2019 году
|Золото дешевеет 22 января на укреплении доллара к мировым валютам
|Биржи АТР снижаются 22 января после прогноза МВФ по мировой экономике
Это интересно
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками
|Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков