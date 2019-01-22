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Goldman Sachs: британский фунт стерлингов вырастет против всех валют G10 в 2019 году
08:28 22.01.2019 |
Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует укрепление британского фунта стерлингов по отношению ко всем валютам G10, поскольку риск Brexit без сделки снижается, сообщает Bloomberg.
Фунт стерлингов укрепился пятую неделю подряд, поскольку поражение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на голосовании по ее плану Brexit в прошлый вторник увеличило вероятность второго референдума. Повторное голосование может привести к тому, что Великобритания останется в Европейском союзе.
"Мы бы рассматривали события последней недели как указание на более поздний, более мягкий Brexit или, возможно, отказ от Brexit", - сказал Зак Пандл, соруководитель глобального отдела стратегии по валютам и развивающимся рынкам в Goldman Sachs, в интервью Bloomberg Television.
"Мы считаем, что [фунт] будет лидером роста среди валют G10 в этом году", - заявил он.
"Неопределенность по-прежнему велика, но мы считаем, что существует большой повышательный риск для фунта", - добавил Пандл.
По прогнозам опрошенных Bloomberg экономистов и стратегов, британская валюта укрепится более чем на 5% до $1,36 к концу года.
Оценка роста валют G10 на основе консенсус-прогноза на IV квартал:
* Норвежская крона: 9,345%
* Шведская крона: 9,035%
* Британский фунт стерлингов: 5,656%
* Датская крона: 5,622%
* Евро: 5,606%
* Австралийский доллар: 3,237%
* Канадский доллар: 2,791%
* Новозеландский доллар: 2,328%
* Японская иена: 1,648%
* Швейцарский франк: 1,571%
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