Финансовые новости
- |
- 22.01.19
- |
- 08:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 22 января на укреплении доллара к мировым валютам
08:18 22.01.2019 |
Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне роста курса доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,65 доллара, или на 0,36% - до 1277,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,14% - до 15,22 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота во вторник оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,4 пункта, находясь в районе максимальной отметки с начала года.
"Золото стало жертвой более сильного доллара в краткосрочной перспективе. Ослабление курса евро и опасения по поводу роста экономики Европы привели к укреплению курса доллара, в результате чего цены на золото опустились ниже уровня в 1280 долларов", - приводит агентство Рейтер комментарий рыночного аналитика IG Кайла Родда (Kyle Rodda). Курс евро к доллару снижается до 1,1357 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра
|В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Goldman Sachs: британский фунт стерлингов вырастет против всех валют G10 в 2019 году
|Золото дешевеет 22 января на укреплении доллара к мировым валютам
|Биржи АТР снижаются 22 января после прогноза МВФ по мировой экономике
|Украинцы смогут снять наличные с карты на кассе супермаркета
|Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра
|Индекс ПФТС 21 января еще немного повысился
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры