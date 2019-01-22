Золото дешевеет 22 января на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне роста курса доллара к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,65 доллара, или на 0,36% - до 1277,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,14% - до 15,22 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота во вторник оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,4 пункта, находясь в районе максимальной отметки с начала года.

"Золото стало жертвой более сильного доллара в краткосрочной перспективе. Ослабление курса евро и опасения по поводу роста экономики Европы привели к укреплению курса доллара, в результате чего цены на золото опустились ниже уровня в 1280 долларов", - приводит агентство Рейтер комментарий рыночного аналитика IG Кайла Родда (Kyle Rodda). Курс евро к доллару снижается до 1,1357 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии.