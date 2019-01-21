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НБУ купил на межбанке $22 млн 14-18 января
13:10 21.01.2019 |
Национальный банк в период с 14 по 18 января купил на межбанке 22 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 22 млн долларов путем использования механизма Matching.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 42 млн долларов, а продал 54,33 млн долларов.
Используя Matching НБУ с начала года купил 42 млн долларов, продал - 30 млн.
24,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
Таким образом, чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 1 371,97 млн долларов.
В течение 2017 года Нацбанк в ходе интервенций на межбанке купил 2,271 млрд долларов (в 2016 - 2,458 млрд), продал 1,009 млрд (в 2016 - 906 млн долларов).
Таким образом, чистая покупка валюты в 2017 году составила 1,262 млрд долларов.
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