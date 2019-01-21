Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 18 января банкам депозитные сертификаты на 17 886 млн гривен
11:19 21.01.2019 |
Национальный банк в пятницу, 18 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 886 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 51 банку на сумму 17 886 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 17 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 686 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Израиль разбомбил российский комплекс «Панцирь» в Сирии - видео
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
|«Двойник» Юли: Кто и зачем выдвигает Юрия Тимошенко в президенты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ купил на межбанке $22 млн 14-18 января
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.01.19
|Справочный курс гривни вырос на 3,23 коп. до 27,9485 грн
|Биржи АТР закрылись 21 января ростом на новостях из Китая
|Остатки средств на корсчетах банков 21.01.19
|НБУ продал 18 января банкам депозитные сертификаты на 17 886 млн гривен
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры