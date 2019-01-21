17 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $161,8 млн до $226,2 млн

В четверг, 17 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 161,8 млн долларов по сравнению с 16 января до 226,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 153,1 млн долларов по сравнению с 16 января до 266,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился на неизменном уровне в четверг, в пятницу опустился на 9 коп. до 27,94 UAH/USD.