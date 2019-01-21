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Курсы валют по карточным операциям на 21.01.19
10:59 21.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 21 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.1690
|31.4000
|32.1543
|4.0000
|4.2400
|ОТП Банк
|27.8500
|28.0500
|31.7300
|31.9800
|Укрсоцбанк
|27.8500
|28.1000
|31.5500
|32.1000
|Ощадбанк
|27.6500
|28.1500
|31.1000
|32.3500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8000
|28.1000
|31.5000
|32.0000
|Укрэксимбанк
|27.6000
|28.0900
|31.1000
|32.2400
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.1500
|31.5457
|32.1000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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