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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и допозитам 18.01.19
10:11 21.01.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|16.01
|17.4395
|-
|-
|-
|-
|15.9900
|-
|-
|-
|-
|17.01
|17.2174
|14.5199
|18.01
|16.5844
|16.4584
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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