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Цена на золото падает 21 января на снижении спроса на безопасные активы
08:32 21.01.2019 |
Золото дешевеет в понедельник утром на снижении спроса на более надежные активы после выхода неоднозначных данных по ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,75 доллара, или на 0,14% - до 1280,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,46% - до 15,328 доллара за унцию.
Спрос на безрисковые активы, к которым традиционно относится золото, снижается в понедельник утром, о чем свидетельствует рост на биржах Азии. Рынки отыгрывают неоднозначные данные по ВВП Китая за прошлый год. По официальным данным, рост ВВП КНР в 2018 году замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, но все же превысил официальный прогноз в 6,5%.
В то же время определенную поддержку котировкам золота оказывает дешевеющий доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 96,29 пункта. Динамика американской валюты обусловлена ожиданием паузы в повышении базовой ставки ФРС США в текущем году.
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