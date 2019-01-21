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Доллар дешевеет 21 января в ожидании смягчения политики ФРС США
08:28 21.01.2019 |
Курс доллара снижается в понедельник утром в ожидании паузы в повышении базовой ставки ФРС США в текущем году из-за замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1361 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,56 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 96,27 пункта.
Ближайшее заседание ФРС США состоится 29-30 января. Инвесторы традиционно ждут сигналов о дальнейших планах регулятора. При этом они предполагают на основании последних заявлений ФРС, что регулятор может приостановить ужесточение кредитно-денежной политики в текущем году. В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза, однако в протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки и снизила прогноз по количеству повышений на 2019 год с трех до двух.
Инвесторы в понедельник также отыгрывают неоднозначную статистику по ВВП Китая за прошлый год. По официальным данным, темпы роста ВВП КНР в 2018 году составили 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это худший показатель за последние 28 лет, однако он все же оказался лучше официального прогноза в 6,5%.
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