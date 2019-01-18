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Доллар укрепляется четвертую сессию подряд, фунт дешевеет
Курс доллара США растет к большинству мировых валют в ходе торгов в пятницу, поднимаясь четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с октября.
Евро торгуется в 15:05 EET в районе $1,1405 против $1,1389 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 124,77 иены по сравнению со 124,44 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,40 иены против 109,26 иены в четверг.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.
Инвесторы позитивно отреагировали на заявления зампредседателя Федеральной резервной системы Рэндала Куорлза о том, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии. Он указал на то, что в декабре увеличение числа рабочих мест в стране составило 312 тыс., и это очень значительный подъем.
Декабрьские темпы роста количества рабочих мест были максимальными за последние 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения всего на 184 тыс.
По словам Р.Куорлза, признаки ослабления экономики наблюдаются в Китае и Европе, но возможно, это временное явление. По его словам, основной сценарий развития ситуации в экономике США по-прежнему очень сильный.
Тем временем фунт стерлингов дешевеет после значительного роста в предыдущие две сессии. Эксперты полагают, что это связано с тем, что инвесторы начали фиксировать прибыль.
Британская валюта торгуется около $1,2942 против $1,2986 днем ранее и 1,1347 евро по сравнению с 1,1402 в четверг. Фунт вырос к доллару на 1,1% на этой неделе, подъем за последние пять недель составляет более 3%.
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