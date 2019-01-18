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Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
Соучредитель и генеральный директор децентрализованной сети облачных хранилищ Sia Дэвид Ворик (David Vorick) считает, что в 2019 году число атак 51% значительно возрастет. Недавняя атака на Ethereum Classic делает его слова особенно актуальными, пишет CCN.
Ворик, который также является ведущим разработчиком Sia, пояснил, что атака 51% предполагает получение контроля группой майнеров над вычислительной мощностью сети в объеме более 50%. Причем в группе риска не только небольшие монеты, но и известные криптовалюты с большой капитализацией.
Топ-менеджер подверг критике фундаментальные пробелы в протоколах целевых монет, делающие атаки возможными. В частности, протоколы не являются стимулирующими, и в этом смысле нужно ровняться на биткоин.
По его мнению, разработчики биткоина стремятся к так называемой стимулирующей совместимости, это означает, что оптимальное решение для каждого человека также является оптимальным решением для группы в целом.
Так почему бы не скопировать дизайн протокола биткоина, если он наиболее безопасный? По словам Ворика, большинство криптовалют так и сделали, но затем начали вносить изменения, которые нарушили совместимость стимулов.
Среди самых серьезных ошибок, допущенных разработчиками альткоинов, Ворик считает возможность совместного использования оборудования. Это связано с тем, что при использовании одного и того же оборудования для майнинга нескольких монет совместимость стимулов нарушается. Она также нарушается, когда для нескольких криптовалют существует общий алгоритм.
Факторы, позволяющие проводить атаку 51%, включают в себя формирование торговых площадок с хешрейтом, позволяющим злоумышленникам быстро получать доступ к вычислительной мощности для каждой атаки.
До появления торговых площадок с хешрейтом хакерам потребовалось бы эквивалентное количество графических процессоров (GPU). Затраты на проведение такой атаки были бы непомерно высокими, и это своего рода гарантия безопасности. Теперь арендовать графические процессоры на пару часов с минимальными затратами легко и просто.
Еще одна причина уязвимости сети - появление крупных майнинговых ферм. В основном это относится к криптовалютам, хешрейт которых обеспечивается большим количеством единиц оборудования для майнинга, то есть несколькими сотнями тысяч графических процессоров.
В качестве мер безопасности при атаке 51% Дэвид Ворик предложил увеличить время подтверждения депозитов на стороне криптовалютных бирж. Кроме того, он призвал биржи более серьезно относиться к управлению рисками и проявлять большую осторожность при выборе монет для листинга.
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