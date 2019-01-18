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Справочный курс гривни вырос на 5,57 коп. до 27,9808 грн
12:27 18.01.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5,57 коп. до 27,9808 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 3,23 коп. до 28,0365 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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