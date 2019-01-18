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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 3,97 млрд грн
11:40 18.01.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 18 января увеличился на 3,967 млрд грн (на 0,6%) – до 368,338 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 4,246 млрд грн, до 747,282 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц увеличился на 0,187 млрд грн, физлиц и нерезидентов изменились незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 16.01
|752604.87
|346943.42
|373226.94
|19758.88
|6104.62
|6571.02
|на 17.01
|743036.48
|344443.42
|364371.27
|20272.34
|6199.83
|7749.63
|на 18.01
|747282.33
|344443.42
|368338.02
|20458.98
|6292.03
|7749.88
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 18 января – 28,033609 грн/$.
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