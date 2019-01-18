Финансовые новости
- |
- 18.01.19
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 18.01.19
11:34 18.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 18 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.1690
|31.4000
|32.1543
|4.0000
|4.2400
|ОТП Банк
|27.9500
|28.1500
|31.8400
|32.1000
|Укрсоцбанк
|27.8500
|28.1000
|31.5500
|32.1000
|Ощадбанк
|27.6500
|28.1500
|31.1000
|32.3500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8500
|28.1500
|31.7500
|32.1000
|Укрэксимбанк
|27.6000
|28.1700
|31.1400
|32.3700
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.2000
|31.6456
|32.1500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.<!--EndFragment-->
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны
|В нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии
|Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса
|В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 3,97 млрд грн
|Курсы валют по карточным операциям на 18.01.19
|17 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2 000 млн гривен
|НБУ продал 17 января банкам депозитные сертификаты на 15 686 млн гривен
|16 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $167,6 млн до $388 млн
|Остатки средств на корсчетах банков 18.01.19
Это интересно
|В США начато расследование в отношении компании Huawei
|Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo
|Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев
|Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран
|Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»
|Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs
|Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype