16 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $167,6 млн до $388 млн

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

16 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $167,6 млн до $388 млн

10:15 18.01.2019 |

Финансы

В среду, 16 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 167,6 млн долларов по сравнению с 15 января до 388 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 161,3 млн долларов по сравнению с 15 января до 419,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 6 коп. в среду опустился на 5 коп. до 28,03 UAH/USD.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

10:51 17 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2 000 млн гривен

10:45 НБУ продал 17 января банкам депозитные сертификаты на 15 686 млн гривен

10:15 16 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $167,6 млн до $388 млн

09:39 Остатки средств на корсчетах банков 18.01.19

09:33 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и допозитам 17.01.19

08:08 Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit

07:59 Иена дешевеет к доллару 18 января на снижении спроса на надежные активы

07:49 Биржи АТР растут 18 января на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая

07:40 Биржи США выросли на сообщениях о полемике по поводу пошлин на товары из Китая

17.01 Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны

17.01 Депозитные ставки для физлиц 17.01.19

17.01 Индекс ПФТС 17 января еще немного снизился

17.01 Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

17.01 Доллар дешевеет 17 января к основным валютам, иена дорожает

17.01 Mastercard запретит сервисам автоматически списывать деньги

• дальше…

10:43 «Нафтогаз» оценивает ущерб для Украины от газовых контрактов 2009 года в $32 млрд - глава правления

09:27 В 2018 Украина увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% до 6,2 млрд кВт-час

08:34 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

08:25 «Нафтогаз» создал газовый и нефтяной дивизионы

08:08 Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit

07:53 Нефть дорожает 18 января на данных о снижении добычи странами ОПЕК

17.01 Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов «Газпрома» в связи с их отсутствием в Швейцарии, - «Нафтогаз»

17.01 Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

17.01 НБУ намерен ухудшить прогноз инфляции на 2019 г. ближе к 7%

17.01 Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса

• дальше…

09:56 Конец ракетного договора. Почему Путин целил в США, а попал в Китай

09:13 Россия сделала еще один шаг к автономному интернету

09:08 Поджог в Украине: депутат бундестага от от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» уволил своего референта

08:48 Монетарная политика США укротила Китай

17.01 Вопреки протестам и давлению РФ: почему Греция одобрит соглашение с Македонией

17.01 Топ-10 стран по темпам роста числа миллионеров

17.01 Рекордное количество британцев хотят остаться в ЕС

17.01 В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти

17.01 Капкан на Путина. Зачем Трамп отдал Сирию Эрдогану

17.01 Страны-члены ЕС одобрили введение постоянных заградительных мер на стальную продукцию

17.01 Китай опубликовал уведомление о новой политике страны по дальнейшему развитию ВИЭ

17.01 Россию впервые за 7 лет внесли в список стран, притесняющих христиан

17.01 13 стран ЕС поддержали предложение Румынии по «Северному потоку-2» – СМИ

17.01 В США начато расследование в отношении компании Huawei

17.01 Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

• дальше…

08:34 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

08.01 В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

03.01 500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год

02.01 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

02.01 Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году

28.12 В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении

• дальше…

09:08 Поджог в Украине: депутат бундестага от от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» уволил своего референта

17.01 В нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии

17.01 В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти

17.01 Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами

17.01 1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов

17.01 Ложь и провокация. Какие пакости делают гибриды во время «погодного перемирия»

16.01 Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

16.01 «Чернокнижник» Павел. Как во главе Лавры оказался Мерлин

16.01 Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

15.01 Почему Тимошенко лучше не трогать Томос

15.01 Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК

14.01 Кому поставит подножку генерал Смешко

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Луценко вернул САП представление на Дубневича

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

• дальше…

09:21 Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков

08:40 Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei

17.01 Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры

17.01 Кто такой Джон Богл и какое наследие он оставил миру?

17.01 Украинский офис стартапа Ring обвинили в слежке за тысячами американцев

17.01 Киберпреступники атаковали тысячи сайтов электронной коммерции

17.01 В США начато расследование в отношении компании Huawei

16.01 Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo

16.01 Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев

16.01 Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

16.01 Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»

16.01 Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs

16.01 Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype

16.01 General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей

15.01 Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно