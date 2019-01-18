16 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $167,6 млн до $388 млн

В среду, 16 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 167,6 млн долларов по сравнению с 15 января до 388 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 161,3 млн долларов по сравнению с 15 января до 419,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 6 коп. в среду опустился на 5 коп. до 28,03 UAH/USD.