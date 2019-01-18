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Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit
08:08 18.01.2019 |
Стоимость золота в пятницу утром немного снижается на фоне ослаблении обеспокоенности инвесторов из-за ситуации вокруг плана выхода страны из Евросоюза (Brexit), следует из данных торгов и комментариев экспертов.
По состоянию на 7.01 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или 0,06%, до 1291,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла при этом на 0,21%, до 15,56 доллара за унцию.
"Цены на золото остаются на уровнях выше 1,29 тысячи долларов за унцию. Политическая неопределенность ослабевает, ограничивая потенциал дальнейшего роста", - говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперт отмечает, что обеспокоенность трейдеров несколько ослабла после того, как парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй.
В среду премьер Великобритании Тереза Мэй, избежавшая в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января. Днем ранее британские парламентарии отвергли изначально предложенное премьером соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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