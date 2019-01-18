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Иена дешевеет к доллару 18 января на снижении спроса на надежные активы
07:59 18.01.2019 |
Иена дешевеет к доллару в пятницу утром на фоне снижения спроса на безопасные активы в надежде на разрешение торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET курс доллара к иене рос до 109,4 иены со 109,23 иены за доллар на прошлом закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1391 доллара с 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,07 пункта.
Спрос на иену, считающуюся более надежным активом, оказался под давлением в пятницу утром после оптимистичных новостей о перспективах разрешения торгового конфликта США и Китая. Газета Wall Street Journal сообщила, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина США Стивену Мнучину.
Теперь рынки ждут нового раунда переговоров сторон по торговым вопросам. В четверг официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в конце января отправится в США для участия во втором раунде китайско-американских торговых консультаций. Первый раунд консультаций КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам прошел в Пекине 7-9 января.
Эти новости укрепили надежды инвесторов на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем, что способствует росту спроса на рисковые активы.
По мнению аналитика валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикава (Kumiko Ishikawa), которую цитирует агентство Рейтер, рынки ждут, что ситуация будет развиваться в положительном ключе.
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