Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий констатирует наличие оснований для ослабления монетарной политики центробанка.

"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января - ИФ) и утверждаться правлением НБУ", - сказал он во время доклада в Верховной Раде в четверг.

Глава Нацбанка при этом напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки - ИФ), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", - резюмировал Я.Смолий.

Как сообщалось, Нацбанк по итогам предыдущих двух заседаний монетарного комитета, 13 декабря и 25 октября, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.