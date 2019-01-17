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Доллар дешевеет 17 января к основным валютам, иена дорожает
15:18 17.01.2019 |
Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение к евро и иене в ходе торгов в четверг, тогда как японская валюта дорожает из-за повышенного спроса на защитные активы.
Евро торгуется к 14:55 EET в районе $1,1403 против $1,1392 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится к указанному времени в районе 124,02 иены по сравнению со 124,28 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,76 иены против 109,09 иены в среду.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, понизился на 0,05%.
Рост иены вызван опасениям по поводу будущего процесса выхода Великобритании из ЕС, а также эскалации конфликта между США и Китаем.
Ранее СМИ сообщили, что федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.
Эксперты Citigroup повысили прогноз курса иены к доллару на среднесрочную перспективу (6-12 месяцев) до 103 иены за доллар с ожидавшихся ранее 108.
Тем временем рынок продолжает следить за ситуацией в Великобритании, где накануне члены Палаты общин британского парламента выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.
За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против - 325 депутатов. Таким образом, стране удалось избежать проведения досрочных выборов, которые могли еще больше осложнить процесс выхода Великобритании из ЕС.
Во вторник Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по Brexit. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2908 против $1,2885 днем ранее и 1,1319 евро за фунт по сравнению с 1,1310 в среду. Накануне фунт подорожал на 0,2% к доллару и на 0,4% к евро.
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