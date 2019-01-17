ЕБА прогнозирует в 2019г рост безналичных платежей до 20%

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) прогнозирует рост доли безналичных платежей в общем объеме расчетов до 17-20% в 2019 году с 12-15% по состоянию на конец 2018 года, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

"Этому может благоприятствовать появление на рынке новых технологий, интересных и удобных для потребителя, например, Apple Pay, Google Pay и других. Помимо этого, расширяется перечень точек, где можно рассчитываться в безналичной форме - транспорт, культурно-массовые мероприятия, рынки и магазины", - пояснили в ЕБА.

"Безусловно, уже сейчас хочется платежной революции. Чтобы куда не поехал, была не нужна наличность и везде можно было бы рассчитаться карточкой. А еще, чтобы данные карты привязывали к отпечатку пальца владельца. Однако есть условия и темпы развития рынка", - отметил координатор комитета по электронных платежей ЕБА Евгений Веремийченко.

В то же время в 2019 году бизнес ожидает введения нескольких новых услуг, среди которых - выдача наличных через POS-терминал на кассе торговой точки, указывает ЕБА.

По мнению ее экспертов, данный сервис разрешит проблему недостаточно развитой банковской инфраструктуры и обеспечит потребителям доступ к средствам на счетах там, где отсутствуют банковские отделения

Законодательная основа для запуска этой услуги сформирована, участники рынка проводят финальные настройки и готовятся начать предоставлять эту услугу уже в ближайшее время, отметила ЕБА.

Наряду с этим рынок ожидает проведения валютообменных операций в безналичной форме через интернет-банкиг, который, как указывает ассоциация, будет доступен уже в феврале.

В частности, сервис будет возможным при операциях по обмену валюты в сумме до 150 тыс. грн через дистанционные каналы обслуживания, при этом достаточно иметь счет в национальной и иностранной валюте и быть пользователем онлайн-банкинга, уточнила ЕБА.

Помимо этого, среди ожидаемых новых услуг - возможность оформления моментальной рассрочки на покупку товара при оплате карточкой, а также распространение платежей с использованием QR-кодов.

"Ожидаем, что в этом году, этот сервис станет массовым. Данная возможность особенно интересна для небольшого бизнеса, для которого нередко использование классического POS-терминала является достаточно дорогим", - прокомментировал С.Веремийченко.

В то же время ЕБА обращает внимание на переведение выплат зарплат и социальных выплат в безналичные каналы, как это предусматривает проект НБУ Cashless economy.

Инфраструктура для приема безналичных платежей требует расширения, подчеркивают эксперты ассоциации. Количество POS-терминалов в среднем составляет 6,3 тыс. шт. на 1 млн населения, тогда как этот показатель в Европе достигает 26,1 тыс.

Частичное решение этой проблемы состоит в утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за товары и услуги. При чем Кабмин уже разработал проект постановления, которым предлагает установить поэтапность перехода бинеса на безналичный расчет, четкие критерии и требования. Документ также позволяет расширить перечень возможных способов приема платежей, так как сейчас предусмотрен расчет исключительно через POS-терминал, уточняет ЕБА.