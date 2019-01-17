15 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $46 млн до $220,4 млн

Во вторник, 15 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 46 млн долларов по сравнению с 14 января до 220,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 67,5 млн долларов по сравнению с 14 января до 258,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 4 коп. во вторник вырос на 6 коп. до 28,08 UAH/USD.