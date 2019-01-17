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Справочный курс гривни снижен на 3,23 коп. до 28,0365 грн
12:45 17.01.2019 |
Национальный банк понизил сравочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3,23 коп. до 28,0365 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил сравочный курс гривни на 16,72 коп. до 28,0042 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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