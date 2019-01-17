НБУ запланировал на II кв.-2019 стандарт платежей по QR-кодам

Национальный банк Украины намерен во II квартале 2019 года внедрить стандарт для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка,

Как отмечается в стратегии Нацбанка на текущий год, обнародованной 16 января, на этот же квартал запланировано внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN), урегулирование использования системы BankID для удаленной идентификации и установление требований к раскрытию информации о финансовых услугах потребителям.

Среди других задач в сфере финансовой инклюзии на этот год НБУ наметил создание экспертного совета по вопросам коммуникации с инновационными компаниями и проектами (I квартал), разработку стратегии финансовой грамотности в Украине (II квартал) и Национальной стратегии финансовой инклюзии, а также выпуск кобейджингових карточек ПРОСТІР-UnionPay украинскими банками (IV квартал).

Нацбанк отметил, что в последние годы украинцы наращивают долю безналичных расчетов, что привело к сокращению уровня наличных в экономике по итогам прошлого года до 10,4% с 11,1% в прошлом году и 14% - в 2016-м.

По данным центробанка, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигла 44,3% по сравнению с 39,3% в 2017 году и 35,5% в 2016-м, а больше половины покупок (51,7%) в торговой сети украинцы уже оплачивают безналичкой.

Помимо того уже каждая десятая активная платежная карта и 79,8% торговых терминалов - бесконтактные.