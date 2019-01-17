Финансовые новости
- |
- 17.01.19
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ запланировал на II кв.-2019 стандарт платежей по QR-кодам
10:54 17.01.2019 |
Национальный банк Украины намерен во II квартале 2019 года внедрить стандарт для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка,
Как отмечается в стратегии Нацбанка на текущий год, обнародованной 16 января, на этот же квартал запланировано внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN), урегулирование использования системы BankID для удаленной идентификации и установление требований к раскрытию информации о финансовых услугах потребителям.
Среди других задач в сфере финансовой инклюзии на этот год НБУ наметил создание экспертного совета по вопросам коммуникации с инновационными компаниями и проектами (I квартал), разработку стратегии финансовой грамотности в Украине (II квартал) и Национальной стратегии финансовой инклюзии, а также выпуск кобейджингових карточек ПРОСТІР-UnionPay украинскими банками (IV квартал).
Нацбанк отметил, что в последние годы украинцы наращивают долю безналичных расчетов, что привело к сокращению уровня наличных в экономике по итогам прошлого года до 10,4% с 11,1% в прошлом году и 14% - в 2016-м.
По данным центробанка, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигла 44,3% по сравнению с 39,3% в 2017 году и 35,5% в 2016-м, а больше половины покупок (51,7%) в торговой сети украинцы уже оплачивают безналичкой.
Помимо того уже каждая десятая активная платежная карта и 79,8% торговых терминалов - бесконтактные.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами
|1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов
|Бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году, - НБУ
|Ложь и провокация. Какие пакости делают гибриды во время «погодного перемирия»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинский бизнес спрогнозировал курс гривни на ближайший год
|Остатки средств на корсчетах банков 17.01.19
|Курсы валют по карточным операциям на 17.01.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.01.19
|НБУ запланировал на II кв.-2019 стандарт платежей по QR-кодам
|Золото дешевеет 17 января на укреплении доллара к мировым валютам
Это интересно
|General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
|Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6
|США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов