Золото дешевеет 17 января на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается в четверг утром на фоне роста курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.37 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,25 доллара, или на 0,17%, до 1294,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32% - до 15,58 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота в четверг оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 96,19 пункта.

"Золото сильно выросло в цене в последнее время. Но курс доллара тоже довольно высокий, и это является противовесом, который удерживает стоимость драгоценного металла от резкого скачка", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).

Агентство напоминает, что уже пять недель цена драгметалла остается в довольно узком диапазоне и не может пробить уровень сопротивления в 1300 долларов. "Консолидация продолжается. Для выраженной динамики рынка стоимость золота должна пробить отметку 1300 долларов вверх или 1275 долларов вниз", - полагает руководитель департамента по управлению активами Adroit Financial Services Амит Кумар (Amit Kumar).