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Курс фунта снижается к доллару на неопределенности в Великобритании
08:01 17.01.2019 |
Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в четверг утром на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2868 доллара с 1,2881 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1397 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109 иен за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 96,18 пункта.
Курс британского фунта снова оказался под давлением после краткосрочного роста в среду на фоне новостей о том, что парламент выразил доверие правительству Великобритании. Решение парламента означает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется на своем посту и должна будет в понедельник представить новый план действий в связи с предстоящим 29 марта Brexit.
Голосование по вопросу доверия правительству прошло после того, как во вторник британские парламентарии отвергли предложенное Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом.
"Маловероятно, что в план Мэй будут внесены существенные изменения, поэтому вероятно, что парламент снова его отклонит", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).
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