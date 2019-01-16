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НБУ объяснил повышенный спрос на валюту работой теневого сектора
18:30 16.01.2019 |
Национальный банк Украины объяснил повышенный спрос на наличную валюту в декабре спецификой работы теневого сектора экономики Украины, в частности небольших компаний аграрного сектора.
Как отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга, в целом за прошлый год статистика позитивная, население продало банкам на 1,5 миллиарда долларов больше валюты, чем купило.
"Однако мы видим сезонные колебания, и несколько месяцев население больше покупало валюты, чем продавало. Часть этого спроса создает теневая экономика, в частности, ситуация в агросекторе", - сказал он.
Чурий пояснил, что небольшие фермерские компании продают свой урожай за наличные осенью и покупают валюту, а весной продают эту валюту.
Также он отметил, что доля теневого сектора в Украине, по экспертным оценкам, составляет от 30 до 40% экономики.
"Это огромная проблема для украинской экономики, а спрос на валюту - это последствия имеющейся ситуации", - добавил Чурий.
Как сообщал УНИАН, украинцы в декабре 2018 года купили через банковскую систему на 110 миллионов долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали, при этом покупка валюты населением через банки превысила ее продажу второй месяц подряд, после превышения на 90,5 миллиона долларов в ноябре.
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