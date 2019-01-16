Доллар перешел к росту 16 января, евро снижается на фоне данных о замедлении инфляции

Доллар США в ходе торгов в среду перешел к сдержанному росту, долларовый индекс ICE повышается на 0,2%. Между тем евро дешевеет на фоне данных об ослаблении инфляции в Германии и Италии.

Кроме того, выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги во вторник, в котором участники рынка увидели сигналы о сохранении мягкой денежно-кредитной политики, продолжает сдерживать евро.

Фунт стерлингов дешевеет в паре с долларом на 0,2% в ожидании голосования в британском парламенте о доверии правительству.

Евро к 14:05 EET опустился до $1,1385 против $1,1413 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

В паре с японской нацвалютой доллар поднялся на 0,1%, до 108,76 иены.

Инфляция в Германии в декабре замедлилась до минимума за 8 месяцев - 1,7% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в ноябре.

В Италии потребительские цены выросли в прошлом месяце на 1,2% относительно декабря 2017 года после подъема на 1,6% в ноябре.

Накануне Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Помимо соглашения на голосование в британской Палате общин был вынесен также документ о положениях по будущим отношениям Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.