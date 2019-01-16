Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар перешел к росту 16 января, евро снижается на фоне данных о замедлении инфляции
14:46 16.01.2019 |
Доллар США в ходе торгов в среду перешел к сдержанному росту, долларовый индекс ICE повышается на 0,2%. Между тем евро дешевеет на фоне данных об ослаблении инфляции в Германии и Италии.
Кроме того, выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги во вторник, в котором участники рынка увидели сигналы о сохранении мягкой денежно-кредитной политики, продолжает сдерживать евро.
Фунт стерлингов дешевеет в паре с долларом на 0,2% в ожидании голосования в британском парламенте о доверии правительству.
Евро к 14:05 EET опустился до $1,1385 против $1,1413 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В паре с японской нацвалютой доллар поднялся на 0,1%, до 108,76 иены.
Инфляция в Германии в декабре замедлилась до минимума за 8 месяцев - 1,7% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в ноябре.
В Италии потребительские цены выросли в прошлом месяце на 1,2% относительно декабря 2017 года после подъема на 1,6% в ноябре.
Накануне Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
Помимо соглашения на голосование в британской Палате общин был вынесен также документ о положениях по будущим отношениям Великобритании и ЕС.
Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Чернокнижник» Павел. Как во главе Лавры оказался Мерлин
|Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ
|7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
|Доллар на межбанке прокачали и приземлили к вечеру 15 января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС в среду продолжил движение в «красной зоне»
|НБУ объяснил повышенный спрос на валюту работой теневого сектора
|Депозитные ставки для физлиц 16.01.19
|Доллар перешел к росту 16 января, евро снижается на фоне данных о замедлении инфляции
|НБУ прогнозирует открытие счета глобального депозитария во 2-м квартале
|Нерезиденты купили ОВГЗ на $150 млн на аукционе 15 января - НБУ
Это интересно
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов
|Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota
|Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei