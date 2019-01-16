Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ прогнозирует открытие счета глобального депозитария во 2-м квартале
14:41 16.01.2019 |
Национальный банк прогнозирует открытие счета глобального депозитария в апреле - июне.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
"Мы считаем, что это будет действительно прорыв, так как доступ будет простым", - сказал он.
Согласно стратегии НБУ на текущий год, на 3-й квартал Нацбанк запланировал централизацию депозитарной функции в Украине и намерен согласовать с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным депозитарием (НДУ) условия передачи функций депозитарного учета операций с ОВГЗ от депозитария НБУ в НДУ.
Глобальный депозитарий - кастодиан, который предоставляет своим клиентам кастодиальные услуги (хранение, проведение расчетов по сделкам, обслуживание корпоративных действий, получение выплачиваемых доходов, предоставление отчетности, управление денежными средствами и т.п.) в отношении ценных бумаг, которые обращаются и расчеты по которым производятся не только в данной стране, но и во многих других странах мира.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре прошлого года стало известно, что Национальный банк обсуждает с международными депозитариями возможность открытия счетов в украинском депозитарии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Чернокнижник» Павел. Как во главе Лавры оказался Мерлин
|Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ
|7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
|Доллар на межбанке прокачали и приземлили к вечеру 15 января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС в среду продолжил движение в «красной зоне»
|НБУ объяснил повышенный спрос на валюту работой теневого сектора
|Депозитные ставки для физлиц 16.01.19
|Доллар перешел к росту 16 января, евро снижается на фоне данных о замедлении инфляции
|НБУ прогнозирует открытие счета глобального депозитария во 2-м квартале
|Нерезиденты купили ОВГЗ на $150 млн на аукционе 15 января - НБУ
Это интересно
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов
|Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota
|Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei