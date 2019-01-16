НБУ прогнозирует открытие счета глобального депозитария во 2-м квартале

Национальный банк прогнозирует открытие счета глобального депозитария в апреле - июне.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы считаем, что это будет действительно прорыв, так как доступ будет простым", - сказал он.

Согласно стратегии НБУ на текущий год, на 3-й квартал Нацбанк запланировал централизацию депозитарной функции в Украине и намерен согласовать с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным депозитарием (НДУ) условия передачи функций депозитарного учета операций с ОВГЗ от депозитария НБУ в НДУ.

Глобальный депозитарий - кастодиан, который предоставляет своим клиентам кастодиальные услуги (хранение, проведение расчетов по сделкам, обслуживание корпоративных действий, получение выплачиваемых доходов, предоставление отчетности, управление денежными средствами и т.п.) в отношении ценных бумаг, которые обращаются и расчеты по которым производятся не только в данной стране, но и во многих других странах мира.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре прошлого года стало известно, что Национальный банк обсуждает с международными депозитариями возможность открытия счетов в украинском депозитарии.