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Нерезиденты купили ОВГЗ на $150 млн на аукционе 15 января - НБУ
Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
"Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на $150 млн", - сказал он на пресс-конференции в среду.
О.Чурий выразил уверенность, что открытие счета международного депозитария в депозитарии Национального банка Украины упростит доступ нерезидентов на рынок ОВГЗ и сделает этот инструмент еще более привлекательным для иностранных инвесторов.
Как сообщалось, Минфин на вторых в этом году первичных аукционах 15 января увеличил объем продаж до 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн по сравнению с 41,87 млн грн и $1 млн неделей ранее, в том числе благодаря повышению ставки по самым "коротким" трех- и шестимесячным гривневым облигациям соответственно с 19% до 19,5% и с 18,5% до 19% годовых.
Что касается долларовых облигаций, то основной успех и $137,6 млн Минфину также обеспечили самые "короткие" трехмесячные облигации, по которым он установил ставку отсечения 6,5% годовых, удовлетворив все 10 поданных заявок, тогда как спрос на двух других аукционах был небольшим, а ставки остались прежними.
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