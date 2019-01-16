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НБУ считает «сплит» ключевой целью 2019 года
12:38 16.01.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) считает ключевой целью 2019 года принятие законопроекта №2413 "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" ("сплите".)
"Текущий год должен быть посвящен следующему важному шагу, без которого финансовая стабильность не только в пределах банковского сектора, а в пределах всей финансовой системы, невозможна. Речь идет о "сплит", в котором будущее небанковского финансового сектора", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе публичного отчета за 2018 год, презентации планов на 2019 год в среду.
По его словам, принятие Верховной Радой законопроекта о "сплит" стало одним из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и предпосылкой укрепления финансового сектора.
"Ведь это позволит привести небанковский финансовый рынок в соответствие с европейскими стандартами, повысит качество работы финансовых компаний и защиту потребителей финуслуг, а также создаст условия для прихода на этот рынок новых иностранных игроков", - подчеркнул глава НБУ.
Согласно обнародованной на сайте НБУ программе действий на 2019 год, в первом квартале предполагается реализация целевой консолидированной модели регулирования и надзора за финансовым сектором путем принятия соответствующего законопроекта, во втором квартале - усовершенствование правил лицензирования небанковских финансовых организации.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.
Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.
Всемирный банк и Международный валютный фонд призывали Верховную Раду принять данный законопроект в целом.
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